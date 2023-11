Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall im Stadtteil Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Abend kam es in der Lindenallee zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Überqueren der Fahrbahn wurden 3 Personen von einem PKW erfasst und schwer Verletzt. Die Versorgung der verletzten Personen wurde mit 3 Rettungswagen und 2 Notarztfahrzeugen der Feuerwehr Bremerhaven sowie 1 Notarztfahrzeug aus dem Landkreis Cuxhaven, sichergestellt. Die 3 schwer Verletzten Personen wurden in das Klinikum Bremerhaven Reinkenheide sowie das Klinikum Mitte transportiert. Zur Ausleuchtung der Einsatzstelle und Unterstützung der Polizei, wurde das Technische Hilfswerk eingesetzt. Da sich noch weitere Unfallbeteiligte sowie Zeugen an der Unfallstelle aufhielten, übernahm die Aufgabe zur Betreuung dieser Personen das Deutsche Rote Kreutz mit einem Betreuungsbus. Am Einsatz waren 29 Einsatzkräfte beteiligt. Zur Unfallursache können keine Angaben gemacht werden.

