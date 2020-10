Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Bremerhavener Feuerwehrakademie für Rettungsdienst bildet ehrenamtliche Rettungssanitäter für den Landkreis Cuxhaven aus

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Feuerwehrakademie für Rettungsdienst hat für den Landkreis Cuxhaven einen Rettungssanitäterlehrgang durchgeführt. Der im Oktober 2019 begonnene Rettungssanitäterlehrgang bestand aus vier Abschnitten. Die Abschnitte Grundlehrgang, Praktikum in einem Krankenhaus, Praktikum auf einer Rettungswache umfassen je 160 Unterrichtsstunden. Der vierte und letzte Abschnitt mit 40 Unterrichtsstunden, beinhaltet einen Abschlusslehrgang inklusiver verschiedener Prüfungen. Nach erfolgreicher Teilnahme am Grundlehrgang und mit jeder Menge frischen Wissen, absolvierten die Teilnehmenden von Januar bis September 2020 jeweils ein 4- wöchiges Praktikum in verschiedenen Krankenhäusern und auf unterschiedlichen Rettungswachen. Ziel war es, dass zuvor erlernte theoretische Wissen nun in der Praxis zu vertiefen und zu ergänzen. Vergangene Woche beendeten die Teilnehmenden erfolgreich den einwöchigen Abschlusslehrgang. Hier galt es, das erworbene Wissen der ersten drei Lehrgangsabschnitte in einer schriftlichen, einer praktischen und einer mündlichen Prüfung abzurufen. Als besondere Herausforderung in der schulischen Ausbildung stellte sich in diesem Lehrgang der Umgang mit der Corona-pandemie dar. In diesem Zusammenhang mussten umfangreiche Schutzmaßnahmen nach dem schuleigenen Hygienekonzept beim theoretischen Lernen als auch beim praktischen Üben eingehalten werden. "Trotz dieser Einschränkungen konnten sehr gute Prüfungsergebnisse erzielt werden", berichtet der zuständige Leiter der Notfallsanitäterschule Michael Reinicke. Dieser Lehrgang wurde von Dozenten der Feuerwehrakademie für Rettungsdienst berufsbegleitend durchgeführt. Die Lehrgangsleitung übernahmen die Honorardozenten Björn Otten und Linda Weißsohn. Der Leiter der Notfallsanitäterschule, betonte bei der Urkundenübergabe die sehr guten Leistungen in den Prüfungen. Er hob besonders hervor, dass die Ausbildung neben der eigentlichen Arbeit, an den Wochenenden und in den Abendstunden absolviert wurde. Das Engagement der ehrenamtlichen Teilnehmenden ist beispielgebend und eine große Bereicherung.

So sagt der Leiter der Notfallsanitäterschule weiter "Die enge Zusammenarbeit in besonderen Einsatzlagen mit den Kräften des Ehrenamtes des Landkreises Cuxhaven ist für uns von besonderer Bedeutung. Umso wichtiger ist es für uns, dass der Grundstein für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit früh gelegt wird. Die Ausbildung an der Bremerhavener Feuerwehrakademie leistet hierzu einen wichtigen und entscheidenden Beitrag".

