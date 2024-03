Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Streit um hochwertiges Gravelbike - Polizei kann gestohlenes Fahrrad Besitzer zuordnen

Dienstag, 26. März 2024, 16 Uhr

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Dieses Sprichwort passt zu einem Einsatz, der sich gestern in Düsseldorf ereignete. Die Akteure: Zwei Streithähne, zwei Polizisten, ein Fahrrad und ein glücklicher Dritter.

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Dienstagnachmittag zu einer Streitigkeit an der Erkrather Straße gerufen. Hier sollten sich ein Mann und eine Frau lauthals um den Besitz eines Fahrrads streiten. Vor Ort behauptete ein 39-Jähriger gegenüber den Polizisten, er hätte das hochwertige Gravelbike vor wenigen Tagen von einem "Freund" am Worringer Platz gekauft. Er konnte aber weder einen Namen noch eine Wohnanschrift des "Freundes" nennen. Er wüsste aber, dass dieser sich momentan im Ausland aufhalte und erst in mehreren Wochen zurückkäme.

Seine Streitkontrahentin, eine 48-jährige Frau aus Ratingen, gab hingegen an, das Fahrrad würde ihr gehören und sei schon seit mehreren Jahren in ihrem Besitz. Sie habe den Kaufbeleg für das Bike in ihrer Wohnung und könne diesen nachreichen.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich dann schnell heraus, dass das Gravelbike keinem der beiden Streithähne wirkliche gehörte, da das Fahrrad erst wenige Tage zuvor aus einem Keller am Aderräuscherweg in Bilk gestohlen wurde. Durch die Rahmennummer konnte das Fahrrad zweifelsfrei als Diebesgut identifiziert und noch am selben Tag seinem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

