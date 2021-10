Polizei Düsseldorf

POL-D: Carlstadt - Auto prallt gegen Fahrradfahrerin - 23-Jährige tödlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 26. Oktober 2021, 09:47 Uhr

Eine 23-jährige Fahrradfahrerin wurde heute Morgen durch den Zusammenprall mit dem Mercedes A-Klasse einer 72-Jährigen so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort ihren Verletzungen erlag.

Den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge bog die 72-Jährige von der Kasernenstraße auf die Haroldstraße in Richtung Kavalleriestraße ein. Auf der Haroldstraße kam es zu diesem Zeitpunkt zu einem Rückstau aus Richtung Schwanenmarkt. Die 72-Jährige erkannte diesen Rückstau zu spät und versuchte einen Aufprall mit dem vor ihr haltenden Pkw zu verhindern. Dabei wich sie nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen aus. Hier erfasste sie die 23-Jährige auf ihrem Fahrrad. Diese wurde auf die Fahrbahn geschleudert und von dem Mercedes der 72-Jährigen überrollt. Die 23-Jährige mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Düsseldorf erlitt hierdurch so schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort verstarb. Bei dem Unfallgeschehen wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt. Die 72-Jährige blieb unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell