Polizei Düsseldorf

POL-D: Einbruch in Stadtmitte - Unbekannte entwenden 300 Brautkleider - Hoher Beuteschaden - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Das Einbruchkommissariat der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer Tat die sich zwischen Mittwochabend (10. Juni) und dem heutigen Morgen (Freitag, 12. Juni) in Stadtmitte ereignet hat.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Brautmodengeschäft an der Stresemannstraße Ecke Oststraße ein und entwendeten 300 hochpreisige Brautkleider.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Zeit rund um den Feiertag am Donnerstag (Fronleichnam) am oder im Geschäft verdächtige Beobachtungen (Personen/Fahrzeuge) gemacht?

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

