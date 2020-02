Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Bewohnerin überrascht Einbrecher-Duo - Ein Täter stürzt bei Flucht in Tiefe - Komplize flüchtet unerkannt

Düsseldorf (ots)

Nachdem zwei Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag (15. Februar 2020, 00.05 Uhr) in einer Wohnung an der Heinrich-Heine-Allee von deren 64-jährigen Bewohnerin überrascht wurden, flüchteten sie Hals-über-Kopf über mehrere Dächer. Einer der beiden Täter stürzte während der Flucht in die Tiefe und verletzte sich schwer.

Schlimmer Schreckensmoment für die Wohnungsinhaberin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die beiden unbekannten Einbrecher kurz vor Mitternacht auf den Balkon der 64-Jährigen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und einer der Täter drang in die Wohnung ein. Das Klirren des zerberstenden Glases ließ die Geschädigte jedoch aus ihrem Schlaf hochschrecken. Als die Frau dem Geräusch auf den Grund gehen wollte, überraschte sie einen der Einbrecher in ihrer Wohnung. Dieser besprühte die 64-Jährige in diesem Moment mit Reizgas. Die Frau flüchtete sofort in den Hausflur des Mehrfamilienhauses und suchte bei Nachbarn Hilfe. Die alarmierten die Polizei. Das Einbrecher-Duo flüchtete sodann, von dem Balkon aus, über mehrere Zwischendächer in Richtung eines Hotels. Vermutlich als die oder der Täter über eine Regenrinne in einen Innenhof gelangen wollten, stürzte einer der beiden mehrere Meter in die Tiefe. Sein Komplize ließ den Schwerverletzten bewusstlos in dem Innenhof liegen und flüchtete unerkannt. Der verletzte Tatverdächtige kam mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut derzeitigem Informationsstand nicht mehr. Die Ermittlungen hinsichtlich der Identität des verletzten Tatverdächtigen und seinem flüchtigen Mittäter dauern an.

