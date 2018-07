POL-D: Ungewöhnlicher Raub in Reisholz - Täter im Anzug überfällt Sportler - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots) - Ungewöhnlicher Raub in Reisholz - Täter im Anzug überfällt Sportler - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Donnerstag, 5. Juli 2018, 21.50 Uhr

Die Polizei fahndet nach einem etwa 35-jährigen Räuber im grauen Anzug. Der Unbekannte hat gestern zwei junge Männer am Sportpark Niederheid überfallen.

Ein 19-jähriger Düsseldorfer saß zusammen mit seinem 20 Jahre alten Freund auf einer Bank der Parkanlage am Sportpark Niederheid an der Nürnberger Straße, als sich ihnen eine unbekannte männliche Person näherte und sie mit einer Schusswaffe bedrohte. Der Mann forderte die Geschädigten auf, sich zu entfernen und ihre Taschen zurückzulassen. Die jungen Sportler kamen dieser Aufforderung nach und ließen einen roten "3 Kraft"-Rucksack sowie eine graue "Nike"-Sporttasche liegen. Der Tatverdächtige packte seine Beute in eine größere schwarz-rote Reisetasche und entfernte sich mit der Beute in Richtung des Wäldchens.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle kurze Haare (Halbglatze) und einen Dreitagebart. Er trug einen grauen Anzug mit einem hellblauen Hemd. Er sprach Deutsch mit einem unbekannten ausländischen Akzent.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

