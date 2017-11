POL-D: Folgemeldung - Ratingen - A 3 in Richtung Oberhausen - Schwerer Verkehrsunfall - Ein Mensch getötet - Ein Schwerverletzter - Sperrungen - Lange Staus

Düsseldorf (ots) - Folgemeldung - Ratingen - A 3 in Richtung Oberhausen - Schwerer Verkehrsunfall - Ein Mensch getötet - Ein Schwerverletzter - Sperrungen - Lange Staus

Freitag, 17. November 2017, 11.30 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war zur Unfallzeit ein 76-Jähriger aus Oberhausen zusammen mit seinem 42-jährigen Beifahrer aus Dinslaken in dem Plateau-Wagen in Richtung Oberhausen unterwegs. Auf der Ladefläche des 3,5 Tonners war ein Pkw geladen. In der Baustelle (etwa 1.000 Meter vor Ratingen-Ost) beachtete der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache den vorausfahrenden Sattelzug eines 45-Jährigen aus Herne nicht und es kam zum Zusammenstoß. Der 76-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer musste mit schweren Verletzungen in eine Duisburger Klinik gebracht werden. Der angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die Autobahn war und ist noch bis etwa 17 Uhr voll gesperrt. Der Hauptverkehr auf der A 3 aus Richtung Köln/Frankfurt wurde ab dem Autobahnkreuz Hilden auf die A 46 abgeleitet. Dadurch staut sich der Verkehr zeitweise bis Solingen zurück.

