Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsgefährdung beim Überholen - Zeugen gesucht

Bärenbach (ots)

Am späten Mittwochabend wurde gegen 23:30 Uhr ein grauer Opel Meriva mit BIR-Kennzeichen, welcher die B 41 aus Richtung Kirn kommend in Richtung Idar-Oberstein befuhr, von einem noch unbekannten Pkw kurz vor der Abfahrt Bärenbach am Ende des in dieser Fahrtrichtung zweispurigen Fahrbahnverlaufs verbotswidrig überholt. Aufgrund herannahendem Gegenverkehr scherte der überholende Pkw unmittelbar vor den Opel Meriva, so dass dessen Fahrerin nach rechts ausweichen musste und mit ihrem Fahrzeug die Leitplanke streifte. Zeugen oder anderweitig Beteiligte des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell