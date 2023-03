POL-PIBIN: Palazzo - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand

Bingen (ots) - Am Samstag, den 25.03.2023 wurde in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr in 55425 Waldalgesheim in der Genheimer Straße ein abgestellter Roller entwendet. Bei dem Roller handelt es sich um einen Motorroller der Marke Peugeot, Farbe blau. Wer kann Hinweise zu Tathergang bzw. dem Täter geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion in Bingen am Rhein, Tel.: 06721-9050 oder per E-Mail an ...

