Bingen (ots) - Bingen, 17.01., Saarlandstraße, 08:43 Uhr. Es ging die Mitteilung über einen Mann ein, der in Bingen Mitte Steine auf die BAB61 warf. Hierdurch kam es anscheinend zu einem Schaden an einem PKW. Die Polizeiautobahn Gau-Bickelheim nahm sich der Unfallaufnahme an. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

mehr