Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss auf gestohlenem E-Scooter

Münster-Sarmsheim (ots)

Am 06.10.22 gegen 18:50 Uhr wurde der Polizei Bingen gemeldet, dass ein am Vorabend entwendeter E-Scooter in Münster-Sarmsheim in der Grabenstraße wieder aufgefunden worden sei. Bei Eintreffen der Streife konnte der E-Scooter vorgefunden werden. Der Nutzer des E-Scooters war zwischenzeitlich in einem angrenzenden Anwesen verschwunden, konnte jedoch durch die Streife angetroffen werden. Der 21-jährige Tatverdächtige erklärte der Streife gegenüber den E-Scooter gefunden und dann damit gefahren zu sein. Da der Fahrer für die Streife jedoch kein Unbekannter war, wurde zudem auch die Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer allem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

