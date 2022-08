POL-PIBIN: Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Bingen-Büdesheim, Am Langenstein (ots) - 08.08.2022, 07:00 Uhr (Feststellungszeit) Am 08.08.2022, 07.00 Uhr, stellte der Halter eines in der Straße "Am Langenstein" geparkten PKW Skoda Citigo fest, dass die am Fahrzeug angebrachten MZ-Kennzeichen entwendet wurden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

