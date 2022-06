Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsversuch Gartenhäuschen

Gensingen, Alzeyer Straße (ots)

24.06.2022, 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Bisher unbekannter Täter versuchte in ein Gartenhäuschen in einem Gemeinschaftsgarten einzubrechen. Er versuchte die Tür aufzuhebeln. Dabei ging die Scheibe zu Bruch. Aus einer Geldkassette wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

