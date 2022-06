Bingen (ots) - Gemarkung Dromersheim, ca. 23.05. - 03.06.. In den letzten Tagen wurden bei ca. über 1000 Weinbergspfählen die Hefthaken zugeschlagen beziehungsweise verbogen. Die Geschädigten berichteten, dass es in der Vergangenheit regelmäßig zu Sachbeschädigungen in den Weinbergen kam. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

