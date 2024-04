Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchheimbolanden-Lautersheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 07.04.2024 und Dienstag, 09.04.2024, die Abwesenheit des Bewohners genutzt und sind in ein Wohnhaus in der Hintere Steingasse in Lautersheim eingebrochen. Der/die Täter haben sowohl das Grundstückstor als auch die Hauseingangstür gewaltsam geöffnet und gelangten so in das Innere des Hauses. Über das mögliche Diebesgut kann bislang keine Angaben gemacht werden, besondere Wertgegenstände wurden jedoch augenscheinlich nicht entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06952/911 - 2700 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell