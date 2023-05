POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots) - Am 06.05.2023, zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, ereignete sich in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee in Kirchheimbolanden eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher touchierte beim Parkvorgang einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand hinter ihm parkenden PKW an der Frontstoßstange. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

