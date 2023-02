Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Weiterfahrt ohne Führerschein

Kirchheimbolanden (ots)

Am 06.02.2023 gegen 20 Uhr konnte durch einen Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, wie ein PKW im Kreisverkehr Bischheimer Straße / L 401 bei Kirchheimbolanden an den Bordstein stieß. Der PKW wurde trotz beschädigten Reifens dann weiter zu einem Einkaufsmarkt in der Mühlstraße gefahren. Dort stieg die Fahrerin aus und ging einkaufen. Durch eine Polizeistreife konnte die 53-jährige Fahrerin kontrolliert werden. Hierbei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille festgestellt. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Nachdem die Frau die Dienststelle verlassen hatte und eigentlich mit einem Taxi nach Hause fahren wollte, verwarf sie offensichtlich diese Entscheidung und fuhr mit ihrem beschädigten PKW wieder nach Hause in den Landkreis Alzey. Durch eine Polizeistreife konnte das Verschwinden des PKW's kurz darauf bemerkt werden. Der PKW und die Fahrerin konnten dann bei der Wohnanschrift der Frau angetroffen werden. Der Frau wurde nun eine weitere Blutprobe entnommen und zusätzlich noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erfasst.

