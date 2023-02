Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Göllheim (ots)

In der Nacht des 04.02.2023 auf den 05.02.2023 befuhr ein 35-jähriger Mann gegen Mitternacht mit seinem PKW die Kerzenheimer Straße in Göllheim in Fahrtrichtung Kerzenheim/Eisenberg. Hierbei kollidierte er mit mehreren, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW, welche infolge des Zusammenstoßes stark beschädigt und teilweise ineinandergeschoben wurden. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall erheblicher Sachschaden, mehrere Fahrzeuge sind infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Mann starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell