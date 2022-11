Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti gesprüht

Greiz (ots)

Greiz: Zwischen dem 19.11. und dem 21.11.2022 drangen bislang unbekannte Täter in ein Lagergebäude in der Plauenschen Straße ein. Hier sprühten sie mit schwarzer Farbe die Worte "Der Teufel 666" an eine Wand. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell