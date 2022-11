Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Marnheim (ots)

Am 14.11.22, um 18:23Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich B 47/L 401 ein Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Eine 56-Jährige befuhr mit ihrem PKW die B47 aus Marnheim kommend wollte an der Einmündung B47/L401 nach rechts auf die L 401 in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden einbiegen. Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem PKW die B47 von Dreisen kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. Im Einmündungsbereich B 47/L 401 missachtete die 56-Jährige die Vorfahrt der von links kommenden 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die jeweiligen Fahrzeugführerinnen sowie eine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell