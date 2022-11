Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Albisheim (ots)

Am 14.11.22, gegen 07:40Uhr, kam es auf der B 47 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 29-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße von dem Ortskern Albisheim kommend in Fahrtrichtung B 47. An der Einmündung Hauptstraße/ B 47 wollte die 29-Jährige nach links in Fahrtrichtung Marnheim abbiegen. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer befuhr zu dieser Zeit die B 47 von Marnheim kommend in Fahrtrichtung Einselthum. Die 29-Jährige übersah bei ihrem Abbiegevorgang den von links kommenden, bevorrechtigten 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

