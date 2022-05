POL-PIKIB: Rücknahme Vermisstenfahndung

Zellertal / Harxheim (ots) - In der Zeit von 03.05. - 04.05.2022 befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Bahnhofstraße in Harxheim, von der B 47 kommend in Richtung Lautersheim. In einer Linkskurve verlor der/die Fahrer/in die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß an einen dort installierten Betonpfosten. Dieser brach dadurch komplett ab. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seiner Meldepflicht ...

mehr