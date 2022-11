Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Flonheim

Flonheim (ots)

Am Samstag, 26.11.2022, kam es in Flonheim in der Zeit zwischen 14.45 und 23.45 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter kletterten auf der Rückseite des Einfamilienhauses in der Straße Am Alzeyer Tor auf einen Balkon und überwanden gewaltsam die Balkontür. Die Täter betraten anschließend sämtliche Räume und durchwühlten die dortigen Schränke. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei Alzey erbittet Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Tatortnähe unter 06731/9110.

