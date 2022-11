Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Dolgesheim (ots)

Am 19.11.2022, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung in der Gaustraße/Oberpforte in Dolgesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler PKW fuhr rückwärts gegen die Mauer der dortigen Verkehrsinsel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug und oder dem Fahrer oder der Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

