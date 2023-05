Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Pkw Fahrer verursacht Unfall mit leicht Verletztem und flüchtet - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Am Morgen des 12.05.2023 kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Straße (L419) im Bereich der Autobahnabfahrt. Der Fahrer eines silbernen oder grauen VW Sharans kam hierbei aus Richtung Autobahn. An der Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße missachtete er das Rot der Ampel und streifte einen im Kreuzungsbereich befindlichen Fahrer eines E-Scooters. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Verletzen zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

