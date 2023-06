Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Entstehungsbrand in der Böschung auf der A57

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Gelöschtes Feuer

Datum: 06.06.2023

Uhrzeit: 20:49 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Die Einheit Alpen wurde am Dienstagabend um 20:49 Uhr auf die Autobahn 57 in Richtung Krefeld alarmiert. Im Bereich der gestrigen Einsatzstelle gab es einen Entstehungsbrand in der Vegetation, der mittels S-Rohr schnell abgelöscht werden konnte. Zur Unterstützung bei der Wasserversorgung wurde die Einheit Veen nachalarmiert. Die Böschung wurde großflächig gewässert und mit einer Wärmebildkamera abschließend kontrolliert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell