FW-M: Igel-Rettung bei Brandeinsatz (Neuhausen)

München (ots) - Dienstag, 7. Mai 2024, 16.04 Uhr Hanauer Straße Am Dienstagnachmittag hat die Küchenzeile in einem Hotelzimmer gebrannt. Ein Hotelgast konnte sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandmeldeanlage eines Hotels hatte Alarm ausgelöst und diesen automatisch an die Integrierte Leitstelle weitergeleitet. Wie bei Objekten dieser Art üblich, entsandte der Leitstellendisponent zwei Löschzüge ...

mehr