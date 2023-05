FW-M: Küchenbrand in Zweifamilienhaus (Hasenbergl)

Feuerwehr München

Küchenbrand in Zweifamilienhaus (Hasenbergl)

München (ots)

Mittwoch, 24. Mai 2023, 18.46 Uhr

Wolfoltstraße

In einem Zweifamilienhaus hat im ersten Stock ein Backofen gebrannt.

Als der Wohnungseigentümer von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte er beim Betreten des Hauses beißenden Rauchgeruch im Treppenhaus. Er rüstete sich mit einem Feuerlöscher aus, ging nach oben und öffnete vorsichtig die Wohnungstür. Als die Tür einen Spalt breit geöffnet war, schlug ihm schwarzer Rauch entgegen. Sofort schloss er sie wieder und brach sein Vorhaben ab, den Brand selbst zu löschen.

Daraufhin brachte er seinen im Erdgeschoss lebenden Vater, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sofort ins Freie und alarmierte über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in das Brandgeschoss vor und löschten den in Flammen stehenden Herd in der Küche. Anschließend wurde der Rauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude gedrückt.

Die Wohnung des Sohnes ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Die Brandursachenermittler der Polizei haben zur Klärung der Brandursache die Arbeit aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(hör)

Feuerwehr München