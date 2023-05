Feuerwehr München

FW-M: Hoher Sachschaden nach Brand in Wohnung (Ludwigvorstadt)

München (ots)

Sonntag, 21. Mai 2023, 19.59 Uhr

Schwanthalerstraße

Bei einem Feuer in einer Wohnung ist ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Der Brandrauch hat sich in der ganzen Wohnung verteilt.

Rauch drang aus einem Fenster im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Schwanthalerstraße. Daraufhin ging ein Notruf in der Integrierten Leitstelle ein. Da auch Personen in der Wohnung vermutet wurden, alarmierte die Leitstelle zusätzlich zur Feuerwehr auch Einheiten des Rettungsdienstes.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereiteten einen Löschangriff vor, setzten einen Rauchschutzvorhang an der Wohnungstüre, um das Treppenhaus nicht zu verrauchen und brachen die Türe auf. Dichter schwarzer Rauch stand nahezu bis zum Boden in der Wohnung und erschwerte den Einsatzkräften die Suche nach dem Brandherd. Im Bad wurde eine brennende Waschmaschine gefunden und mit einem C-Rohr gelöscht. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung entraucht. Glücklicherweise wurde keine Person in der Wohnung gefunden. Die Bewohnerin kam noch während der Löscharbeiten nach Hause und sah zu, wie die Feuerwehr ihre Wohnung löschte.

Aufgrund der massiven Verrußung in der gesamten Wohnung ist diese derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin kommt erstmal bei Bekannten unter.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

