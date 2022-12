Feuerwehr München

FW-M: Brand eines Mülltonnenhäuschens (Giesing)

Montag, 26. Dezember 2022, 14.40 Uhr

Tegernseer Landstraße

Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages brannte ein Mülltonnenhäuschen in Giesing komplett ab. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde an die Einsatzstelle in der Tegernseer Landstraße alarmiert. Ein Mülltonnenhäuschen brannte in voller Ausdehnung, weshalb die Rauchentwicklung auch von mehreren Anrufern gemeldet wurde.

Für das an ein Wohnhaus angebaute Mülltonnenhäuschen war nichts mehr zu machen, aber eine Brandausbreitung auf das Wohngebäude konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Im Zuge der Nachlöscharbeiten musste die Hausfassade des angrenzenden Gebäudes teilweise geöffnet werden, um etwaige Glutnester ablöschen zu können.

Zur Höhe des Sachschadens kann von der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

