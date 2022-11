FW-M: Mehrfach zum selben Einsatzort (Lochhausen)

München (ots) - Mittwoch, 9. November 2022, 01.50 Uhr Dachauer Straße Am frühen Mittwochmorgen ist ein Taxi in Brand geraten und stark beschädigt worden. Verletzte gab es hierbei nicht. Auf einer Leerfahrt bemerkte der Taxifahrer Rauch aus dem Bereich des Motorraumes. Sofort lenkte er sein Fahrzeug an den Straßenrand, um nachzusehen, was geschehen war. Rauch und Flammen drangen aus dem Motorraum. Es konnte nur noch ein Notruf an die Integrierte Leitstelle helfen. Die ...

mehr