FW-M: Mann schwer verletzt bei Verkehrsunfall (Langwied)

München (ots) - Montag, 5. September 2022, 15.12 Uhr Ponkratzstraße Eine Flugabwehrgranate wurde in Feldmoching auf einer Baustelle erfolgreich am Dienstagmorgen gesprengt. Am Montagnachmittag fanden Arbeiter bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle in Feldmoching eine Flugabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Schnell war klar, dass sie entweder entschärft ...

