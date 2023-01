Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Chlorgasaustritt in Tönisvorster Schwimmbad

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst, 28.01.2023, Schelthofer Straße

Um 20:22 Uhr wurden die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehren aus Tönisvorst und Kempen zu einem Einsatz am Schwimmbad an der Schelthofer Straße alarmiert. Dort war es in der Wasseraufbereitungsanlage zu einem Austritt von Chlorgas gekommen. In speziellen Chemikalien-Schutzanzügen stellten die Einsatzkräfte die Anlage ab und lüfteten die betroffenen Räume. Bereits nach kurzer Zeit konnte mit den Messgeräten der Feuerwehr keine Chlorgas mehr festgestellt werden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die 60 Einsatzkräfte aus den beiden Städten abgearbeitet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell