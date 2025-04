Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Vor Laterne gefahren.

Lippe (ots)

Gegen 9 Uhr am Dienstagmorgen (01.04.2025) kam ein 25-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der B 239 ab. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er auf der Hornschen Straße mit seinem schwarzen Daihatsu Sirion in Richtung Detmold und geriet in den Straßengraben, wo sein Auto gegen eine Straßenlaterne prallte. Er wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig zur Behandlung ins Klinikum. Die Laterne musste vom Bauhof der Stadt Detmold entfernt werden. Das Umweltamt des Kreises Lippe erschien aufgrund ausgelaufenen Motoröles vor Ort. Hinweise auf den Unfallhergang richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell