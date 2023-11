POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter drangen am Sonntagvormittag (26.11.2023) gewaltsam in eine Privatwohnung in der Straße Im Erlengrund ein. Der Einbruch erfolgte zwischen 09:30 und 12:00 Uhr über die Terrassentür. Gestohlen wurden eine Goldkette sowie zwei Schmuckschachteln. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer ...

mehr