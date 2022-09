POL-LIP: Bad Salzuflen. Akkuschrauber aus PKW gestohlen.

Lippe (ots) - Dienstagmittag (6. September 2022) pöbelte ein 37-jähriger Mann aus Polen offenbar wahllos Passanten in der Detmolder Innenstadt an. Gegen einen 57-jährigen Besucher eines Cafés in der Langen Straße wurde er sogar handgreiflich. Der Mann wurde dabei nicht verletzt. Als Polizeibeamte mit dem 37-Jährigen reden wollten, verhielt er sich sofort aggressiv und war unkooperativ. Der alkoholisierte Mann hatte ...

mehr