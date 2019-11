Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person.

Lippe (ots)

Am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Extersche Straße/ Goethestraße ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich eine 59-jährige Frau aus Bielefeld verletzte. Ein 61-jähriger Bad Salzufler beabsichtigte mit seinem VW von der Goethestraße aus nach links in die Extersche Straße einzubiegen. Dabei übersah er den VW Golf eines 63-jährigen Mannes aus Bielefeld. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 59-jährige Beifahrerin leicht. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1800 Euro. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, die sich bitte unter der Rufnummer 05222/98180 melden mögen.

