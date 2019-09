Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Gartenmöbel angezündet

Lippe (ots)

Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Helpup durch einen Feuerschein auf seiner Terrasse geweckt. Unbekannte/r hatte die Terrassenmöbel des Bewohners in Brand gesetzt. Durch die schnelle Entdeckung des Feuers und entsprechender Information der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Mehrfamilienhaus verhindert werden. In diesem Zusammenhang wurde eine männliche Person auffällig, welche sich zur Tatzeit vom Brandort mit einem Fahrrad und einem Kanister in der Hand in Richtung Bahnhof entfernte. Die Person kann nur mit ca. 185cm groß und bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover beschrieben werden. Hinweise nehmen die Polizeiwache in Lage unter 05232-95950 oder die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell