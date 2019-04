POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbrecher nutzen längere Abwesenheit

Polizei Lippe

(KL)Als ein 81-jähriger Leopoldshöher nach mehreren Wochen Urlaub am Mittwoch, 03.04.2019, zurück in sein Haus kehrte, bemerkte er eine aufgebrochene Tür. Einbrecher hatten sein Wohnhaus durchsucht und Bargeld entwendet.

Der Bewohner des Einfamilienhauses in der Asemisser Allee, in Nähe der Straße Am Wiesenhaus, teilte den Polizeibeamten mit, dass er am 03.03.2019 für vier Wochen in den Urlaub gefahren sei. Der Tatzeitpunkt kann somit nicht genau bestimmt werden.

Wer innerhalb der vier Wochen in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der 05231-6090 bei der Polizei in Detmold.

Die Polizei rät, bei längerer Abwesenheit die Nachbarn darüber zu informieren. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. Denn Nachbarn können z.B. den Briekasten für Sie leeren und fremde Menschen auf ihrem Grundstück bewusst ansprechen. Rollläden sollten zu Nachtzeit- und nach Möglichkeit nicht tagsüber- geschlossen werden.

Achten Sie bewusst auf verdächtige Situationen und alarmieren Sie bei ausgelösten Alarmanlagen oder Hilferufen sofort die Polizei über den Notruf 110.

