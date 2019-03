Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Randalierer im Schulzentrum Werl-Aspe

Lippe (ots)

(SR) In der Nacht zu Samstag drangen unbekannte Randalierer in die Sporthalle des Schulzentrums ein und beschädigten dort mehrere Sportgeräte. Außerdem entleerten sie mehrere Feuerlöscher. Es entstand eine Sachschaden von ca. 10000,- Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell