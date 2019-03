Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Lippe (ots)

(SR) Am Freitagnachmittag kam es in Lage am Kreisverkehr an der Dorfstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der 49jährige Pkw-Fahrer aus Detmold hatte beim Heranfahren an den Kreisverkehr einen auf dem Radweg querenden 65jährigen Radfahrer aus Lage übersehen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell