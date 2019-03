Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Opel aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagnachmittag gegen 17.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein derzeit noch unbekannter Täter in der Martin-Luther-Straße an einem schwarzen Opel Zafira eine Seitenscheibe einschlug, eine Tasche aus dem Fahrzeug entwendete und vom Tatort flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 40 und 50 Jahre - ca. 180 m - schwarzer Haarkranz - schwarzer Bart - schwarzer Rucksack - dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

