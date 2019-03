Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Lippe (ots)

(KL) Am Montag, 18.03.2019, stieß eine 35-jährige Autofahrerin beim Befahren der Pagenhelle mit einem VW Golf zusammen. Durch den Schwung des Aufpralls schleuderte sie anschließend gegen einen stehendes Auto. Der Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 14:55 Uhr beabsichtigte eine Daihatsu Fahrerin aus Steinheim von einem Parkplatz nach links auf die Pagenhelle abzubiegen. Der von links kommende VW Golf Fahrer hielt an, um ihr das einfädeln zu ermöglichen. Dabei übersah die 35-Jährige den von rechts kommenden Skoda Fabia aus Lippe, der die Pagenhelle in Richtung Brake befuhr. Sie kollidierte mit dem Lipper und prallte anschließend gegen den wartenden VW Golf. Der 66-jährige Insasse wurde dadurch leicht verletzt. Sein Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

