Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schöttmar. Einbrecher erbeuten Schmuck und Sammlermünzen

Lippe (ots)

(KL) Zwischen Freitag, 15.03.2019 und Montag, 18.03.2019, nutzten Einbrecher die Abwesenheit einer Bewohnerin in der Lemgoer Straße, um in die Wohnung zu gelangen.

Als die Mieterin am Montag gegen 17:15 Uhr ihre Wohnungstür aufschloss, entdeckte sie sofort offen stehende Schranktüren und durchwühlte Schubladen. Die Täter waren durch ein Fenster eingebrochen und hatten diversen Schmuck, Sammlermünzen und zwei Smartphones aus der Wohnung entwendet. Wer in der Zeit zwischen Freitag, 07:30 Uhr und Montag, 17:15 Uhr verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der 05231- 6090.

