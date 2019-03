Polizei Lippe

POL-LIP: 12-Jährige in Blomberg angesprochen

Lippe (ots)

Blomberg (FK) - Wie der Polizei am Donnerstagnachmittag (14.03.) gemeldet wurde, kam es in Blomberg an der Straße Ostring am Dienstagmorgen (12.03., 07.20 Uhr) zu einem Vorfall, bei welchem ein 12-jähriges Mädchen durch einen Unbekannten angesprochen wurde.

Der Unbekannte sprach das Kind an einem Stichweg in der Nähe der dortigen Schule an, welcher von dem Ostring zu der Sportanlage der Schule führt. Er fasste den Angaben der Geschädigten ihren Arm und forderte das Kind auf, mit ihm mitzugehen. Die 12-Jährige riss sich los und rannte zur Schule.

An den folgenden Tagen (Mittwoch, 13.03. und Donnerstag 14.03.) wurde der Mann durch die 12-Jährige ebenfalls an der Tatörtlichkeit gesehen. Er sprach sie nicht nochmal an.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 40-45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte graue Haare, war schlank und Brillenträger. Er trug einen Dreitagebart, eine schwarze Hose, Turnschuhe der Marke Nike und eine blaue Jacke.

Die Polizei Lippe sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen rund um die Schule gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231 609-0 entgegen.

