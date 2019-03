POL-LIP: Detmold. Beifahrerin leicht verletzt

Polizei Lippe

(KE) Im Kreuzungsbereich Hans-Hinrichs-Straße, Bülowstraße und Wittjestraße stießen am Mittwochmorgen zwei PKW zusammen. Eine 79-jährige Beifahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Vorausgegangen war die Vorfahrtverletzung eines 89-jährigen Detmolders, der mit seinem Ford von der Bülowstraße nach links auf die Hans-Hinrichs-Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah er einen sich von links nähernden Opel Vectra. In diesem verletzte sich die Beifahrerin aus Detmold, die anschließend durch den Rettungsdienst in das Klinikum eingeliefert wurde. Nach kurzer Behandlung konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen. Die Schadensbilanz beträgt etwa 5.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

