Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Einbrecher stehlen Kupferrohre.

Lippe (ots)

Auf Kupferrohre im Wert von zirka 2.000 Euro hatten es bislang Unbekannte abgesehen, die zwischen Freitagabend und Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus an der "Lagesche Straße" eingedrungen sind. Sie klauten zirka 30 Meter Kupferrohr aus dem Haus und entkamen damit. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell