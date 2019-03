Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zwei E-Bikes entwendet

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen, 08:15h, sind in Detmold zwei E-Bikes entwendet worden. Eines der Fahrräder, ein Rad der Marke Raleigh in schwarz, wurde aus dem Garten eines Wohnhauses in der Friedrichstraße gestohlen. Das zweite Fahrrad entwendeten unbekannte Täter aus einem abgeschlossenen Schuppen in der Gretchenstraße. Dazu brachen die Täter die Eingangstür des Schuppens auf. Bei diesem Rad handelt es sich um ein blaues E-Bike der Marke Greens Exeter. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Räder geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090, melden.

