Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Alarm verscheucht Einbrecher.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstagabend in einen Landmaschinenhandel am Charles-Lindbergh-Ring einzubrechen. Nach dem Aufbrechen eines Fensters lösten die Täter um 19 Uhr jedoch den Alarm aus und flüchteten. Der angerichtete Sachschaden beträgt zirka 1.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruchsversuch aber auch Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

